Galaxy Note 9, Samsung pubblica tre video teaser

Luca Colantuoni,

Samsung annuncerà il Galaxy Note 9 durante l’evento Unpacked organizzato il 9 agosto a New York. Il produttore coreano non ha ovviamente svelato il nome dello smartphone, ma i tre video teaser pubblicati su YouTube sono un chiaro riferimento ad altrettante caratteristiche del nuovo top di gamma.

Il primo video dal titolo “Battery can’t keep up? A lot can change in a day” mostra un iPhone con una batteria quasi scarica e varie soluzioni per prolungare l’autonomia, come ridurre la luminosità dello schermo e disattivare WiFi e GPS. Una della novità del Galaxy Note 9 riguarderà proprio la batteria che, in base alle recenti indiscrezioni, avrà una capacità di 4.000 mAh, un netto miglioramento rispetto ai 3.300 mAh della batteria integrata nell’attuale Galaxy Note 8.

Il secondo video dal titolo “Never have enough storage? A lot can change in a day” evidenzia la necessità di avere più storage. Spesso l’utente è costretto a cancellare immagini e applicazioni per liberare spazio di archiviazione. Questo problema non si verificherà con il Galaxy Note 9, in quanto sono previsti fino a 512 GB di memoria flash. Il prezzo ovviamente è destinato ad aumentare.

Il terzo e ultimo video dal titolo “Phone too slow? A lot can change in a day” mostra cosa accade quando le prestazioni non sono sufficienti. Il problema non si presenterà con il Galaxy Note 9, poiché sono previsti i processori Snapdragon 845 e Exynos 9810, affiancati da 6 o 8 GB di RAM.