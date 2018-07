VLC su smartphone Huawei, download bloccato

Luca Colantuoni,

VLC è sicuramente il media player più popolare in assoluto, in quanto open source e multipiattaforma. VideoLAN, l’organizzazione non-profit che sviluppa il software, ha tuttavia preso una decisione piuttosto impopolare. L’app per Android non può essere installata su alcuni smartphone Huawei. La causa è da attribuire alla funzionalità Phone Manager della EMUI 8.0.

Oltre che per la visualizzazione dei video, VLC può essere utilizzato anche per ascoltare i brani musicali. Per questa funzione non è ovviamente necessario mantenere acceso lo schermo dello smartphone, in quanto la riproduzione avviene in background. Diversi utenti hanno tuttavia pubblicato recensioni negative sul Google Play Store perché la riproduzione viene interrotta quando è attivo il lock screen. VideoLAN ha quindi deciso di inserire alcuni smartphone Huawei nella blacklist, impedendo il download di VLC dallo store.

PSA: @HuaweiMobile phones are now blacklisted and cannot get VLC on the Play Store.

Their ridiculous policy of killing all background apps (except their own) breaks VLC audio background playback (of course).

See https://t.co/QzDW7KbV4I and many other reports…@HuaweiFr — VideoLAN (@videolan) July 25, 2018

Il problema non dipende da un bug dell’applicazione, ma dalla policy molto aggressiva implementata da Huawei per ridurre il consumo della batteria. Una delle funzionalità di Phone Manager, inclusa nella EMUI 8.0, prevede infatti il monitoraggio costante delle app poco utilizzate e di quelle considerate più “energivore”. Da questo controllo sono escluse le app Huawei. Quando lo schermo si spegne viene interrotta anche la riproduzione in background di VLC.

Gli utenti possono disattivare la funzionalità nelle impostazioni, ma l’operazione non è alla portata di tutti. VideoLAN ha chiesto di inserire VLC nella whitelist, ma Huawei ha respinto la richiesta.

Huawei is refusing to whitelist our app, breaks our app, while whitelisting competitors. We have no choice.

So you can call us what you want, but we're not lazy. — VideoLAN (@videolan) July 26, 2018

Tra gli smartphone interessati ci sono Huawei P8, P10 e P20, ma altri potrebbero essere aggiunti in seguito. Al momento, l’unico modo per installare VLC su questi modelli è scaricare il file APK dal sito ufficiale.