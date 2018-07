Amazon Echo Dot, un nuovo modello in arrivo

Floriana Giambarresi,

L’ultimo Amazon Echo Dot è stato introdotto sul mercato nel settembre del 2016 ma nuove indiscrezioni e alcune immagini trapelate suggeriscono che il modello di terza generazione dovrebbe esser annunciato a breve: pare che non sarà in plastica ma in tessuto e che sarà ancora una volta lo smart speaker Alexa più conveniente.

Con l’Eco Dot di terza generazione, sembra che Amazon abbia deciso di abbandonare la plastica nera lucida e la parte piatta superiore che caratterizzano il modello attuale per offrire al nuovo altoparlante un design più arrotondato e morbido, con materiale in tessuto che gli conferirà un aspetto più simile all’ultimo Echo e molto vicino a quello del Google Home Mini, il concorrente diretto. Nelle immagini leaked si nota la presenza di un LED rotondo e di quattro pulsanti fisici, disponibili in alto.

È stato riferito che il nuovo Amazon Echo Dot sarebbe attualmente in fase di test presso i dipendenti della nota azienda statunitense e che offrirebbe una qualità audio superiore rispetto a quanto garantito dall’attuale device. Dal nome in codice Donut, in linea con i nomi provvisori Pancake e Biscuit utilizzati dai primi due altoparlanti intelligenti della serie Echo Dot, il nuovo modello avrebbe in dotazione anche cinque microfoni, poco meno dei sette trovati nel device di seconda generazione.

Amazon non commenta mai voci e speculazioni ma, secondo i rumor, il nuovo Amazon Echo Dot dovrebbe essere lanciato ufficialmente entro i prossimi due mesi. Al momento non vi sono informazioni circa il prezzo di vendita.