Angela Ahrendts celebra lo Store di Piazza Liberty

Marco Grigis,

Apple ha inaugurato ieri il nuovo Apple Store di Piazza Liberty a Milano, un negozio che si erge al centro della piazza con una scenografica fontana in vetro. All’evento di apertura hanno partecipato numerosi appassionati della mela morsicata e, oltre alla performance dal vivo dell’artista L I M, ha fatto anche la sua comparsa Angela Ahrendts. La dirigente del gruppo di Cupertino ha quindi affidato la sua soddisfazione alla piattaforma Twitter, dove ha espresso entusiasmo per l’appuntamento meneghino.

Il gruppo californiano ha condiviso alcune immagini dell’evento inaugurale sul proprio sito ufficiale, mostrando nel dettaglio la struttura del nuovo Apple Store di Piazza Liberty e fornendo dettagli aggiuntivi sui gli eventi artistici che, nel corso del weekend, animeranno il negozio milanese.

Così come già accennato qualche giorno fa, l’Apple Store di Piazza Liberty nasce da una completa riprogettazione di questa area urbana, impiegando materiali tipici della cultura architettonica milanese. L’intera piazza è stata infatti ricoperta di beola grigia, una pietra dall’uso molto frequente a Milano, mentre una grande scalinata permette ai visitatori non solo di accedere al negozio, ma anche di riappropriarsi degli spazi come luogo d’incontro e di svago.

Angela Ahrendts, a margine dell’evento inaugurale, ha voluto così commentare la serata milanese su Twitter:

Che serata a Milano! Grazie al nostro talentuoso team e alle centinaia di clienti che hanno celebrato con noi all’#ApplePiazzaLiberty.

I clienti sono accolti da una grande fontana di vetro: così come spiegato da Jonathan Ive qualche giorno fa, questo design permette ai presenti di vivere un’esperienza multisensoriale, con l’acqua che li avvolge scendendo progressivamente la scalinata che li porta allo store. All’interno del negozio, oltre al classico design degli Apple Store di Cupertino, 14 piante della specie Gleditsia “Sunburst”. Lo Store sarà aperto 24 ore su 24 e, nel corso dell’anno, verranno organizzati i più svariati appuntamenti, da incontri con gli artisti a corsi sul coding, la grafica, la fotografia e molto altro ancora.