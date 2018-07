Le celebrazioni di Fortnite in FIFA 19?

Cristiano Ghidotti,

Antoine Griezmann, dopo aver messo a segno una rete nella finale di coppa del mondo, ha deciso di celebrare il gol più importante della sua carriera con una danza particolare: il balletto “Take the L” di Fortnite. Basterebbe questo per capire quanto il titolo di Epic Games sia ormai diventato un fenomeno globale, in grado di andare oltre i confini dell’ambito eSports e di contaminare anche il mondo del calcio.

Lo sa bene anche EA Sports, al lavoro per apportare gli ultimi ritocchi e perfezionamenti alla nuova simulazione FIFA 19 che debutterà a fine settembre. Il sito Okay Cool ha intervistato Matt Prior, creative director del titolo, chiedendo se la software house ha intenzione o in programma di includere nel gioco i festeggiamenti di Fortnite, da eseguire come esultanze per sbeffeggiare gli avversari dopo aver infilato la sfera in fondo al sacco. La volontà c’è, ma potrebbero insorgere problematiche legate alla proprietà intellettuale, trattandosi di contenuti ideati da un altro team di sviluppo.

Per noi vengono prima i giocatori e l’autenticità. Se le vediamo nel mondo reale le vorremmo includere nel gioco.

Non è da escludere una possibile partnership tra EA Sports ed Epic Games per una concessione in licenza, ma al momento non c’è nulla di ufficiale.

Abbiamo già visto più volte festeggiamenti come quelli di Fortnite. Potrebbero esserci problemi legati alle licenze, ma siamo costantemente impegnati nell’osservare il mondo del calcio reale per replicarlo in modo fedele.

Restando in tema FIFA 19, in questi giorni lo sviluppatore svela il sistema Active Touch, introdotto al fine di migliorare il gameplay con nuove dinamiche per il controllo del pallone. Di seguito il trailer.