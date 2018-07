Coinbase, gift card con le criptovalute

Filippo Vendrame,

Novità importante nel mondo delle criptovalute. Coinbase ha lanciato un servizio che consente ai suoi clienti europei ed australiani di acquistare carte regalo virtuali (gift card) con le criptovalute. Grazie alla collaborazione con una società specializzata in gift card con sede a Londra, WeGift, Coinbase permette di acquistare gift card con le criptovalute che potranno essere spese presso oltre 120 rivenditori. Trattasi di un interessante sistema che potrebbe risolvere il problema di utilizzare le criptavalute per effettuare pagamenti nei negozi che non le accettano. Infatti, la maggior parte dei punti vendita ancora non accetta le monete digitali e questo sistema permette di aggirare il problema in maniera molto furba ed intelligente.

Le gift card di WeGift potranno essere utilizzate per fare acquisti presso negozi come Google Play, Nike, Ticketmaster, Ted Baker e Clarks. Da evidenziare che questa interessante opportunità è valida anche in Italia oltre che in Inghilterra, Australia, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Anche gli italiani potranno, dunque, convertire il loro portafoglio di criptovalute in gift card da spendere nei negozi per acquistare beni reali. Sul sito di Coinbase è disponibile un completo elenco dei negozi in cui le carte regalo potranno essere utilizzate. Si evidenzia, inoltre, che Coinbase opera con Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ed Ethereum anche se in futuro dovrebbe allargare le sue attività ad altre criptovalute.

Questa interessante novità, oltre a rendere più facilmente spendibili le criptovalute all’interno dei negozi, può essere vista anche come una mossa per avvicinare le persone all’utilizzo delle monete digitali viste con con diffidenza a causa della difficoltà ad essere ufficialmente riconosciute.