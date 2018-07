Origin Access Premier: tutti i giochi PC in anticipo

Floriana Giambarresi,

Origin Access Premier, il servizio di abbonamento all-you-can-play di Electronic Arts per i giochi PC Windows annunciato in precedenza, sarà disponibile dal 30 luglio, come comunicato dal direttore finanziario di EA Blake Jorgensen.

Una pagina di supporto appena pubblicata sembra offrire ulteriori dettagli sul nuovo servizio EA. Quando l’abbonamento Premier sarà lanciato, i vecchi abbonamenti saranno rinominati in Origin Access Basic, ma i benefici per gli utenti rimarranno gli stessi: si continuerà ad avere accesso alla crescente libreria EA di vecchi giochi per PC, noti come The Vault, accesso ai Play First Trials che consente di giocare ai nuovi titoli fino a dieci ore di durata, a partire da cinque giorni prima del lancio pubblico, e un 10% di sconto sugli acquisti effettuati tramite l’Origin Store.

Anche l’Access Premier di Origin offrirà tutto questo, ma con una differenza significativa: non ci sarà il Play First Trials ma un accesso completo e illimitato agli ultimi giochi Electronic Arts, sempre a partire da cinque giorni prima del lancio. In altre parole, come accade con l’Xbox Game Pass di Microsoft su Xbox One, finché si rimane un abbonato Premier non si dovrà più pagare per giocare a qualsiasi nuovo titolo di EA su PC, inclusi videogame molto attesi e in uscita presto come Battlefield V, FIFA 19 e Anthem.

In precedenza, il publisher aveva rivelato che l’iscrizione a Origin Access Premier costerà 14,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno e garantirà uno sconto del 10% su tutti gli acquisti Origin. L’abbonamento Base invece continuerà ad avere un costo di 3,99 euro al mese o 19,99 euro l’anno.