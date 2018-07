Iliad: tutto illimitato e 40 GB a 6,99 euro

Filippo Vendrame,

Iliad ha annunciato a sorpresa una nuova super offerta che affianca la già eccellente tariffa lanciata al momento del suo debutto in Italia. La nuova tariffa prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 40 GB di Internet 4G al prezzo di 6,99 euro. Sostanzialmente, l’operatore francese ha deciso di aggiungere 10 GB di traffico Internet alla sua precedente offerta aumentando il canone di un solo euro al mese. Trattasi di una tariffa eccellente e decisamente indicata per tutti coloro che hanno bisogno di molto traffico dati ogni mese. Per esempio, si pensi a quelle persone che non dispongono di una linea di rete fissa e utilizzano spesso il loro smartphone come hotspot per i loro PC.

Ovviamente, anche questa nuova super tariffa viene proposta nel segno della trasparenza. Tutti i servizi accessori sono inclusi, non è previsto alcun vincolo ed il prezzo è garantito per sempre. Da evidenziare che questa nuova super tariffa prevede anche 3GB di traffico Internet da utilizzare in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero (su fisso o mobile). Ma come per la prima tariffa lanciata da Iliad in Italia, anche questa deve essere vista come una proposta promozionale con dei limiti di sottoscrizione ben precisi.

L’operatore francese, infatti, fa sapere che questa super tariffa potrà essere sottoscritta solamente dai primi 500 mila utenti. Solo i più rapidi, dunque, potranno attivare una tariffa che in Italia non ha eguali per contenuti e prezzo.

La qualità della nostra proposta soddisfa già moltissimi utenti che ci hanno scelto e che stanno sempre più spesso consigliando tramite passaparola iliad ad amici e parenti. Ci muoviamo in continuità con quanto proposto finora, lanciando un’offerta estremamente generosa, e sono certo che anche i prossimi utenti saranno felici di apprezzare la qualità del nostro servizio.

Buone notizie anche per i già clienti. Iliad, infatti, ha fatto sapere che chi ha già sottoscritto la vecchia tariffa molto presto potrà richiedere il passaggio a questa nuova super offerta.

Inoltre, Iliad ha deciso di estendere la possibilità ad altri 100 mila utenti di poter sottoscrivere l’offerta originale che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di Internet a 5,99 euro al mese.