Meizu 16 e 16 Plus, annuncio il 30 luglio

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva annunciato tre Meizu 15 a fine aprile per festeggiare il suo 15esimo compleanno. I nuovi Meizu 16 e 16 Plus saranno i veri top di gamma e verranno presentati durante la conferenza stampa organizzata il 30 luglio. TENAA, l’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina, ha svelato le principali specifiche dei due smartphone.

Le immagini pubblicate da TENAA sono di bassa qualità e non permettono di apprezzare l’estetica degli smartphone. Il Vice Presidente Li Nan ha quindi deciso di condividere sul social network Weibo alcuni press render in alta risoluzione. Le foto evidenziano innanzitutto l’elevato screen-to-body ratio pari al 91,18%. Nella cornice superiore si notano il foro della fotocamera frontale e la sottile capsula auricolare. Meizu ha eliminato il tradizionale lettore di impronte digitali mTouch nella cornice inferiore, sostituendolo con un lettore in-display.

Lungo il lato sinistro c’è lo slot ibrido per microSD e nano SIM, mentre lungo il bordo destro ci sono i pulsanti per accensione e volume. Al centro della cover posteriore in vetro si notano la doppia fotocamera e il flash LED. Lungo il bordo inferiore ci sono la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. I due smartphone differiscono unicamente per la dimensione dello schermo Super AMOLED con risoluzione di 2160×1080 pixel (6 pollici per Meizu 16 e 6,5 pollici per Meizu 16 Plus) e la capacità della batteria (2.950 e 3.570 mAh).

Entrambi i modelli dovrebbero avere un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, dual camera posteriore da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia Flyme OS. I colori previsti sono tre: Black, Mirror Blue e Mirror Silver.