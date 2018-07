Microsoft svela i Games with Gold di agosto 2018

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli utenti Xbox. Microsoft ha, infatti, annunciato i titoli gratuiti che saranno offerti all’interno della ricorrente promozione Games with Gold nel prossimo mese di agosto 2018. Trattasi della ben nota offerta speciale che il gigante del software offre a tutti coloro che sono iscritti al programma in abbonamento Xbox Live Gold che propone ai giocatori diversi vantaggi come l’accesso al multiplayer. Ogni mese, dunque, Microsoft è solita regalare 2 giochi agli utenti Xbox One e 2 giochi agli utenti Xbox 360.

In realtà, grazie alla funzione della retrocompatibilità, gli utenti in possesso di una console Xbox One potranno scaricare e giocare anche ai due titoli offerti per la vecchia console Xbox 360. Per il mese di agosto 2018 e precisamente dal primo giorno del mese, gli utenti Xbox One potranno scaricare gratuitamente il gioco Forza Horizon 2. Dal 16 agosto sarà disponibile anche il titolo For Honor. Molto interessanti anche i giochi offerti per le console Xbox 360. Dal primo di agosto Microsoft offrirà il titolo Dead Space 3. A partire dal 16 di agosto, invece, sarà disponibile anche il gioco Epic Mickey 2.

I giochi, si ricorda, andranno riscattati dall’apposita sezione presente all’interno della dashboard della console. Si evidenzia, inoltre, che la promozione è un’esclusiva Microsoft e non coinvolge i punti vendita o gli altri eShop della rete. Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per tutti i videogiocatori di fare propri alcuni titoli davvero molto interessanti senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli.