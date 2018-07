Motorola One Power, svelate le specifiche complete

Luca Colantuoni,

Il produttore statunitense Motorola ha organizzato un evento nel suo quartier generale di Chicago per il 2 agosto. I probabili protagonisti dovrebbero essere il Moto Z3 e il Motorola One Power, del quale circolano indiscrezioni da diverse settimane. Quest’ultimo prenderà il posto del Moto X5 (cancellato) e sarà basato sulla versione stock del sistema operativo Google.

In base alla documentazione della TENAA, l’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina, lo smartphone avrà uno schermo da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel). Questo strano rapporto di aspetto (18.7:9) indica la presenza di un notch nella parte superiore del display che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel, la capsula auricolare e i sensori di luminosità/prossimità. La dotazione hardware comprenderà un processore octa core Snapdragon 636, 3/4/6 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per il modulo fotografico posteriore è stato scelto un layout piuttosto comune. Invece del blocco circolare, come quello dei recenti Moto Z3 Play e Moto G6, il produttore ha adottato un blocco verticale posizionato nell’angolo superiore sinistro. I sensori della dual camera hanno una risoluzione di 16 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Il lettore di impronte digitali è sul retro (sotto il logo M), mentre la batteria ha una capacità di 4.850 mAh e supporta la ricarica rapida (Turbo Power).

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia stock (Android One). Lo smartphone verrà offerto in almeno quattro colori: bianco, nero, oro e argento. Motorola potrebbe annunciare anche una versione più piccola con telaio in alluminio.