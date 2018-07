Filippo Vendrame,

Open-F@b Call4Ideas cerca nuove idee. Trattasi di un contest dal respiro internazionale, promosso da BNP Paribas Cardif, in collaborazione con InsuranceUp.it, che fino al prossimo 22 ottobre offre la possibilità a tutte le menti più brillanti di poter proporre idee e soluzioni tecnologiche innovative che possano avere un impatto sociale positivo sulle persone e sulla comunità nel suo complesso.

Soluzioni come, per esempio, tecnologie per migliorare e semplificare la vita degli individui, strumenti economici a sostegno dei più deboli, progetti per favorire la condivisione delle risorse per la mobilità, company welfare e nuove idee per una città smart e sostenibile. Startup, imprenditori e le menti più brillanti potranno mettersi in gioco per creare un processo virtuoso di cambiamento che incida positivamente sui cittadini, sulle famiglie e sulla società. L’appuntamento 2018 di questo contest vedrà anche la partecipazione di “Medici“, la piattaforma di consulenza strategica per l’innovazione in ambito Fintech, e di “Scoop“, la piattaforma di Open Innovation del polo International Financial Services del Gruppo BNP Paribas, per condividere, gestire e promuovere la cooperazione delle startup attraverso le linee di business.

Una giuria selezionerà i migliori progetti che saranno presentati il giorno dell’evento finale. I vincitori di Open-F@b Call4Ideas saranno affiancati dal team R&D di BNP Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto.

Tutti i finalisti del contest guadagneranno visibilità. Infatti, potranno essere inseriti nel database di Medici e ricevere un pacchetto di servizi di marketing. Inoltre, saranno tutti presentati a C Entrepreneurs Fund, il fondo venture capital di BNP Paribas Cardif. Infine, i finalisti potranno essere inseriti nella piattaforma di Open Innovation Scoop del polo International Financial Services del Gruppo BNP Paribas.