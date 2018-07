P Zero Sound, lo speaker Bluetooth di Pirelli

Cristiano Ghidotti,

Il mercato non è certo avaro di alternative per chi si mette alla cerca un dispositivo appartenente alla categoria degli speaker Bluetooth, ma quanto proposto da P Zero Sound è davvero particolare e richiama l’attenzione degli appassionati di automobilismo, in particolare di coloro che seguono il campionato di Formula 1. Si tratta infatti di un modello che riproduce in modo fedele (anche se in scala ridotta) uno pneumatico delle monoposto che scendono in pista sui circuiti di tutto il mondo.

Si tratta di un’iniziativa 100% Made in Italy: è realizzato dall’azienda modenese Ixoost, specializzata in questo tipo di progetti, su licenza da parte di Pirelli. Non si tratta certo di un prodotto alla portata di tutte le tasche: 2.400 euro il prezzo fissato per l’acquisto, il che lo rende un oggetto di design adatto esclusivamente ai collezionisti e a coloro che non hanno limiti di budget. Dal punto di vista tecnico integra un amplificatore da 100 W, un modulo Bluetooth 4.0 con supporto alla tecnologia AptX per lo streaming del segnale audio, un midwoofer da 100 mm e un tweeter da 25 mm. Il tutto con un diametro che sfiora i 33 cm e con un peso che si attesta a 9,5 Kg.

Da specificare inoltre che non è costituito dallo stesso materiale che compone le gomme. Sono in totale nove le colorazioni proposte, che riproducono in modo preciso le varie tipologie di pneumatici montate dalle vetture di Formula 1 a seconda delle condizioni meteo e dell’asfalto: Soft, Hypersoft, Superhard, Supersoft, Ultrasoft, Hard, Medium, Wet e Intermediate.