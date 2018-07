Switch: il nuovo Kit Veicoli di Nintendo Labo

Cristiano Ghidotti,

Dopo il Kit Assortito e il Kit Robot, ecco arrivare il Kit Veicoli di Nintendo Labo, per la console Switch. Anche in questo caso si tratta di accessori di cartone da montare e assemblare, in cui inserire i controller Joy-Con per interagire in modo originale e divertente con i giochi. Il debutto sul mercato, anche in Italia, è fissato per il 14 settembre ad un prezzo non ancora annunciato.

All’interno della confezione è incluso tutto il necessario per dar vita a un’automobile, un sottomarino, un aereo, un pedale, due chiavi e altro ancora. Non servono forbici né colla o nastro adesivo. Si creano così i Toy-Con, dei veri e propri giocattoli che introducono nuove modalità di interazione con Switch, per giocare da soli oppure in compagnia dei propri amici. Nel packaging trova posto anche un software da utilizzare con gli accessori inclusi. Queste le parole di Stephan Bole, presidente e direttore operativo di Nintendo of Europe. Di seguito, invece, il filmato di presentazione.

Il nostro obiettivo è regalare un sorriso a tutte le persone che incontrano Nintendo. Il Kit veicoli di Nintendo Labo permette ai giocatori di montare tre diversi veicoli e di giocare con essi. Speriamo che questo nuovo kit introduca tanti nuovi giocatori a questa combinazione unica di montaggio, gioco e scoperta.

Con l’iniziativa legata a Labo, Nintendo dimostra ancora una volta la propria attitudine a innovare nel mondo videoludico, a rompere gli schermi e a rifiutare i modelli di gaming precostituiti. Un approccio che in passato ha già fruttato il successo di piattaforme come Wii e che al momento sembra aver innescato un trend positivo anche per Switch, capace di andare oltre le più rosee aspettative in termini di vendite durante il suo primo anno di permanenza sul mercato.