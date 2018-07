Vodafone, nuove opzioni Smart Passport+

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di mettere mano alla sua offerta consumer rinnovando le offerte Smart Passport+, cioè quelle opzioni tariffarie dedicate a chi ha bisogno di chiamare, mandare SMS e navigare su Internet al di fuori dei confini dell’Unione Europea. Adesso, le nuove Smart Passport+ includono oltre 40 nuove destinazioni. Più nello specifico, Smart Passport+ propone 60 minuti, 60 SMS e 500 MB per chi si reca in viaggio in America o in Canada. Il tutto al costo di 3 euro al giorno ma solo in caso di effettivo utilizzo.

I clienti Vodafone che si recheranno in viaggio in Svizzera, Turchia, Albania e Principato di Monaco potranno disporre, invece, di 60 minuti, 60 SMS e 200 Mega. In tutte le altre destinazioni valide, i clienti potranno utilizzare Smart Passport+ Mondo i cui contenuti variano da Paese a Paese. Per esempio, Vodafone evidenzia che in India e Thailandia, i suoi clienti potranno disporre di 30 minuti, 30 SMS e 500 Mega a 6 euro al giorno. In Messico, invece, gli utenti potranno sfruttare 30 minuti, 30 SMS e 300 Mega. I costi si intendono addebitati sempre solo in caso di effettivo utilizzo.

Per quanto riguarda, invece, Internet Passport+ per le SIM solo dati, Vodafone offre 1 GB di Internet al giorno a 6 euro al giorno ma sempre solo in caso di utilizzo effettivo. Questa opzione è valida negli Stati Uniti, in Canada, Svizzera, Turchia, Albania e Principato di Monaco. Negli altri Paesi, il pacchetto di traffico dati varia. Per esempio, in India e Thailandia, si potranno sfruttare 500 Mega a 6 euro al giorno.

Le opzioni Smart Passport+ sono incluse di default all’interno delle offerte tariffarie Vodafone che gli utenti sottoscriveranno. All’interno dell’Unione Europea, invece, valgono le condizioni del regolamento Roaming Like at Home.

Maggiori dettagli delle opzioni Smart Passport+ sono disponibili all’interno del sito di Vodafone dove sarà possibile anche scoprire tutti i Paesi del mondo in cui queste speciali tariffe potranno essere utilizzate e con che limiti.