Il campionato cinese in FIFA 19

Cristiano Ghidotti,

Un altro colpo importante è stato messo a segno da EA Sports e da Electronic Arts, che oltre all’inclusione della Champions League in FIFA 19 (soffiata proprio quest’anno al concorrente PES di Konami) conferma oggi la presenza del campionato cinese tra quelli selezionabili e giocabili. Un torneo che, seppur geograficamente tanto lontano da noi, negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere per il coinvolgimento di atleti noti anche in occidente e di allenatori nostrani.

Sono queste le 16 squadre incluse nella prima divisione cinese, tutte riprodotte con cura e nei minimi dettagli da EA Sports nella propria simulazione calcistica, grazie alla licenza ufficiale ottenuta tramite un accordo siglato con la federazione locale: Beijing Guoan, Beijing Renhe, Changchun Yatai, Chongqing Lifan, Dalian Yifang, Guangzhou Ever, Guangzhou R&F, Tianjin Quanjian, Hebei CFFC, Henan Jianye, Jiangsu Suning, Shandong Luneng, Shanghai Shenhua, Shanghai SIPG, Guizhou Zhicheng e Tianjin Teda. Di seguito il tweet che mostra alcune foto della presentazione andata in scena presso l’evento Animation-Comic-Game 2018 di Hong Kong.

China Super League will be included in FIFA19! Official confirm from ACGHK 2018! @lucaspezzatti @gamer_matheusx pic.twitter.com/jrhBv8cfls — Steven Lai (@laichifung) July 27, 2018

La Chinese Football Association Super League ha una storia relativamente giovane: la fondazione è avvenuta nel 1951, ma solo a partire dal 1994 è diventata un campionato professionistico. I match della stagione sono distribuiti da marzo a novembre, poiché in alcune aree del paese durante l’inverno si raggiungono temperature molto basse e quasi proibitive per gli atleti. La squadra che ha vinto il maggior numero di trofei è il Dalian Shide (oggi sciolto), con otto titoli nel proprio palmares.

La data di uscita di FIFA 19 è fissata per il 28 settembre. Arriverà sugli scaffali dei negozi nelle versioni destinate a PC e console, anche sulla piattaforma ibrida Nintendo Switch con un’edizione che la software house afferma essere stata notevolmente migliorata rispetto a quella vista lo scorso anno.