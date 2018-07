Ho. Mobile, disponibile il prefisso 379

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha deciso di utilizzare il nuovo prefisso 379 con la prima decade 1, quello che era stato originariamente assegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino ad ora, infatti, l’operatore virtuale aveva assegnato ai suoi clienti il prefisso 377, quello comunemente utilizzato da tutti gli operatori virtuali di Vodafone. Tutte le nuove attivazioni, dunque, potranno richiedere l’assegnazione del nuovo prefisso e non è escluso che a breve diventi l’unico prefisso utilizzabile.

Ho. Mobile, comunque, continua a operare come MVNO ESP, nonostante il Ministero dello Sviluppo Economico avesse autorizzato Ho. Mobile a lavorare come Full MVNO. Questo significa che le nuove SIM, anche quelle con il nuovo prefisso, continueranno a disporre del seriale 8939 10 che è quello di Vodafone. Le SIM di Ho. Mobile possono continuare ad essere acquistate o prenotate online, anche se con tutte le ben note limitazioni di quantità. Il suggerimento, dunque, è quello di acquistare le SIM direttamente nei punti vendita dell’operatore. Il più vicino può essere individuato attraverso un tool online presente all’interno del sito ufficiale di Ho. Mobile.

Si ricorda, inoltre, che l’offerta speciale di Ho. Mobile è in scadenza. L’attuale tariffa unica che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet in 4G a 6,99 euro al mese potrà essere attivata solamente entro il prossimo 31 luglio.

Successivamente non è dato di sapere come Ho. Mobile evolverà la sua tariffe se, cioè, estenderà la promozione o se aumenterà il prezzo o se diminuiranno i contenuti offerti.

Proprio a causa di questa “incertezza”, il consiglio per chi volesse diventare cliente Ho. Mobile è quello di recarsi il prima possibile in un negozio per richiedere la propria SIM.