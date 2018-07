HTC: “la realtà virtuale non sta morendo”

Visori per realtà virtuale in offerta

Floriana Giambarresi,

In un comunicato ufficiale pubblicato sul suo blog, HTC risponde alle affermazioni degli analisti che di recente hanno suggerito che la «realtà virtuale stia morendo» per smentirle e indicare che le vendite dell’HTC Vive sono diminuite non perché sia un flop, ma perché ha registrato un tutto esaurito.

Il post sul blog è stato animato da un articolo su Digital Trends che ha esaminato i dati sulle vendite di Amazon su Thinknum in relazione ai quattro principali attori del mercato VR attuale: Sony per PlayStation VR, HTC per HTC Vive, Oculus per il nuovo Oculus Go e Samsung per il Samsung Gear VR, indicando che le vendite siano diminuite drasticamente soprattutto per gli ultimi tre visori. Così il gigante taiwanese è intervenuto per chiarire che le vendite del suo dispositivo per la realtà virtuale sono diminuite solo perché l’azienda ne ha già esaurito le scorte:

VIVE ha registrato una rapidità nelle vendite estremamente elevata nelle ultime settimane e abbiamo già esaurito le scorte. Per un prodotto elettronico di consumo al terzo anno di vendita, si tratta di un andamento quasi senza precedenti. Non preoccupatevi comunque, stiamo aumentando la produzione dell’originale VIVE e nuove unità continueranno ad essere disponibili online e nei negozi retail nelle prossime settimane. […] Siamo solo all’inizio. Ci vuole tempo per lanciare una nuova tecnologia. Siamo lieti che siate qui e che abbiate investito in questo viaggio insieme a noi.

HTC ha continuato a dire che alla fine la realtà virtuale aumenterà di popolarità non appena le persone inizieranno a capire le possibilità e le applicazioni di questa tecnologia, così il «passaparola crescerà e le vendite continueranno ad avere una traiettoria verso l’alto». Sebbene la casa produttrice non abbia condiviso dati di vendita precisi, nel post ha citato la International Data Corporation (IDC) illustrando come la nota agenzia di analisi di mercato abbia mostrato HTC Vive come leader nello spazio VR:

In precedenza, il concorrente Sony aveva detto che PlayStation VR aveva venduto 2 milioni di unità dal lancio.