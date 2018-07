Huawei Watch 3, tre modelli in arrivo?

Floriana Giambarresi,

Potrebbero essere in arrivo non uno ma tre nuovi modelli di Huawei Watch 3, smartwatch pronto a prendere il posto del dispositivo di seconda generazione attualmente in vendita. Lo dimostra un documento sul sito dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, che svela come Huawei abbia depositato tre nuovi marchi proprio legati al Huawei Watch.

Unlimited, Voyage e Anchor sono i nomi dei tre modelli di Huawei Watch oggetto della scoperta e si apprende che tutti e tre gli orologi saranno dedicati all’utenza amante del fitness e dello sport, un aspetto che comunque non può mandare in ogni smartwatch di questa generazione. Purtroppo ne i nomi delle varianti né il documento stesso forniscono ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti, che potrebbero tuttavia giungere sul mercato presto, prima di quanto ci si possa attendere.

Huawei Watch 3, oggetto di altre recenti indiscrezioni che avevano svelato come l’indossabile potrebbe giungere nei negozi con degli auricolari Bluetooth integrati, potrebbe infatti essere presentato ufficialmente all’IFA 2018 di Berlino, in programma per agosto. A questo punto, è possibile aspettarsi tre diversi modelli, ideati per soddisfare diverse esigenze.

Si ricorda che anche il Huawei Watch 2 lanciato lo scorso anno al Mobile World Congress è arrivato in altri mercati in tre varianti: Watch 2 Sports, Watch 2 Classic e Watch 2 Sports (4G).