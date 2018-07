iPhone 2018: nuove immagini appaiono online

Marco Grigis,

Appaiono online nuove immagini dedicate a iPhone 2018, la generazione di smartphone che Apple potrebbe presentare il prossimo settembre. Benjamin Geskin, noto per i suoi leak relativi al mondo della mela morsicata, ha infatti pubblicato su Twitter un paio di scatti relativi agli smartphone da 6.5 e 6.1 pollici. Non si tratta di device funzionanti, tuttavia, bensì di alcune “dummy unit” al momento non ancora pienamente confermate.

I due esemplari di iPhone 2018 sono stati realizzati in Cina, sulla base degli schemi di design circolati qualche settimana fa. Geskin è riuscito a ottenere la riproduzione dell’esemplare da 6.5 pollici, probabilmente chiamato iPhone X Plus e dotato di pannello OLED, e della versione da 6.1 pollici, quest’ultima LCD.

Il design appare molto simile al predecessore iPhone X, anche se per i 6.1 pollici vi sono delle sostanziali differenze. Mentre l’edizione dal display più generoso incorporerà una doppia fotocamera verticale, “a semaforo” così come per il dispositivo oggi in commercio, l’altra presenta un obiettivo singolo. Sulla superficie frontale, invece, entrambi vedono un top notch, conferma dell’implementazione su tutta la linea delle tecnologie di TrueDepth e del riconoscimento facciale di FaceID. Il modello LCD, ancora, vede dei bordi leggermente più ampi, considerato come il pannello display sia meno malleabile e flessibile rispetto alla controparte OLED.

Così come anticipato la scorsa settimana, iPhone 2018 LCD dovrebbe essere disponibile in una grande varietà di colori, mentre i successori diretti di iPhone X potrebbero essere promossi alla tinta oro, oltre ai già esistenti bianco e grigio siderale. La presentazione al pubblico dovrebbe avvenire nei primi giorni di settembre, anche se l’effettiva disponibilità nei negozi potrebbe essere differenziata: i modelli OLED dovrebbero giungere nei negozi già entro 15 giorni dal lancio, mentre quello LCD nel mese di ottobre o di novembre, a causa di alcuni ritardi nella produzione dei pannelli. Non resta che attendere qualche settimana, di conseguenza, per scoprire se queste previsioni siano effettivamente affidabili.