Kingdom Hearts 3, oltre 80 ore di gioco

Floriana Giambarresi,

Kingdom Hearts 3 sarà un’avventura mastodontica poiché arriverà a offrire ai giocatori oltre 80 ore di contenuti, come appena confermato da Square Enix. In particolare, la campagna principale durerà circa 50 ore mentre per completare al 100% il gioco ci vorranno altre 30 e più ore aggiuntive, spiega il publisher a Geek.

Dopo aver ammesso che Kingdom Hearts III sia stato annunciato troppo presto e dopo tempistiche di sviluppo molto lunghe, Square Enix sembra aver creato una quantità considerevole di contenuti dato che, come reso noto, il titolo è sulla buona strada per offrire una delle campagne principali più lunghe della serie. Ci vorranno circa 50 ore per portarla a termine, mentre completando tutti i contenuti secondari – come i vari minigiochi e gli oggetti da collezione – si avranno più di 80 ore di gioco in totale.

In particolare, alcuni dei divertenti minigiochi che gli amanti della serie possono aspettarsi nella nuova iterazione comprendono un gioco di cucina con il protagonista di Ratatouille, uno basato nel mondo di Tangled e giochi a scorrimento laterale in 2D basati sui cartoni animati di Topolino degli anni ’30 e ’40. Kingdom Hearts 3 non durerà quanto The Witcher 3: Wild Hunt o Persona 5, ma chi lo acquisterà avrà la possibilità di divertirsi per cinque o sei dozzine di ore. Sulla base dei dati accumulati da How Long to Beat, la durata media della campagna Storia per ciascun capitolo di Kingdom Hearts oscilla tra le 20 e le 32 ore, dunque in questa terza avventura si avrà la storia più lunga di sempre. Ecco di cosa parlerà, secondo quanto comunicato dallo sviluppatore:

Kingdom Hearts III è una storia d’amicizia in cui Sora e i suoi amici partono per una pericolosa avventura. Ambientato in una serie di mondi Disney e Pixar, Kingdom Hearts parla del viaggio di Sora, un giovane che scopre inaspettatamente di avere un potere spettacolare. Con l’aiuto di Paperino e Pippo, Sora lotterà per impedire che i malvagi Heartless invadano e conquistino l’universo. Guidati dalla forza dell’amicizia, Sora, Paperino e Pippo si uniranno ai personaggi Disney-Pixar più famosi per superare sfide difficilissime e cercare di sconfiggere l’oscurità che minaccia i loro mondi.

In precedenza il game director Tetsuya Nomura aveva rivelato che Square Enix è anche interessata a lavorare sui contenuti aggiuntivi post-lancio: dai semplici DLC alle espansioni vere e proprie, alla fine Kingdom Hearts 3 sarà esteso ulteriormente. Si ricorda che il titolo è in uscita il 29 gennaio 2019 per PS4 e Xbox One.