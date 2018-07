LG Signature Edition, versione 2018 con 256 GB

Luca Colantuoni,

Anche quest’anno il produttore coreano ha svelato la versione lussuosa di uno smartphone già sul mercato. Il nuovo LG Signature Edition (2018) è l’edizione limitata del V35 ThinQ con alcune differenze estetiche e una migliore dotazione hardware. Purtroppo rimarrà un’esclusiva per il mercato locale, come la Signature Edition dello scorso anno, basata sul V30.

Il prezzo maggiore del Signature Edition (2018) è dovuto principalmente al materiale utilizzato per la cover posteriore. Invece del vetro, LG ha scelto la ceramica di zirconio che resiste a corrosione, abrasioni e graffi. Lo zirconio non esiste in natura, ma viene ottenuto mediante un processo chimico molto costoso. Proprio per questo motivo si trovare spesso negli orologi di lusso. Il termine “Signature” indica la possibilità per gli utenti di incidere il proprio nome sul retro. Chi vuole il massimo può acquistare anche una custodia in pelle.

La dotazione hardware è simile a quella del V35 ThinQ. L’unica differenza è lo storage: 256 GB. Lo smartphone ha quindi uno schermo 18:9 da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, slot microSD, doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, porta USB Type-C e batteria da 3.300 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo.

Il produttore offrirà solo 300 unità dello smartphone. Le vendite sono iniziate oggi e termineranno il 13 agosto. Il Signature Edition (2018) è disponibile nelle colorazioni bianco e nero ad un prezzo di 1.999.800 won, pari a circa 1.528 euro (tasse escluse), secondo il cambio attuale. Nella confezione sono presenti le cuffie Beoplay H9i di Bang & Olufsen.