Oppo F9 e F9 Pro, schermo waterdrop e dual camera

È passato oltre un anno dal precedente modello della serie indirizzata agli utenti che cercano un camera phone di qualità. Il produttore cinese ha ora panificato il lancio dei nuovi Oppo F9 e F9 Pro in India e Malaysia. La novità principale si chiama waterdrop screen.

Quasi tutti i produttori hanno adottato il famoso notch, la “tacca” nella parte superiore dello schermo che ospita fotocamera frontale, capsula auricolare e sensori. Il design degli Oppo F9 e F9 Pro è ispirato a quello di Essential Phone, ma con una piccola differenza. Il piccolo ritaglio ha la forma di una goccia d’acqua che cade dall’alto, da cui il termine “waterdrop screen”. Oppo ha pubblicato due teaser su Twitter e un’immagine in alta risoluzione del modello Pro sul sito indiano (visibile all’inizio dell’articolo) che indica anche il supporto per la tecnologia di ricarica VOOC Flash Charge (due ore di autonomia con 5 minuti di carica).

Oppo F9 Pro dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. lo screen-to-body ratio sarà molto elevato (oltre il 90%), considerato anche lo spessore ridotto della cornice inferiore. La dotazione hardware prevista comprende un processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 218 GB di storage e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 16 megapixel. Essendo un “selfie phone” come gli altri modelli della serie, la fotocamera frontale avrà una risoluzione molto elevata (non meno dei 25 megapixel dell’attuale Oppo F7).

