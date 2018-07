Resident Evil 2, il remake si mostra su PS4

Floriana Giambarresi,

Un nuovo, lungo video del gameplay di Resident Evil 2 mostra l’oscura atmosfera claustrofobica e le scene scioccanti all’interno della stazione di polizia di Raccoon City, evidenziando come Capcom stia lavorando per ricreare la tensione e l’ansia che hanno caratterizzato i primi capitoli dell’apprezzata serie.

Rilasciato in occasione dell’Ani-Com & Games di Hong Kong, il nuovo filmato ha una durata di ben 16 minuti e offre di conseguenza una visione più profonda e dettagliata del gioco: anche se è un remake dell’iterazione rilasciata nell’ormai lontano 1998, Resident Evil 2 su PS4 sembra un titolo completamente nuovo e ben mostra quanti passi in avanti siano stati compiuti dall’industria dei videogiochi nel giro degli ultimi 20 anni.

Più nello specifico, il video mostra molte scene d’azione con Leon in un’inevitabile atmosfera da survival horror, condita da cutscene e molto altro ancora. Lo scenario ricorda molto l’originale Resident Evil 2, ma con la moderna grafica che ci si aspetta da un gioco di attuale generazione; in molte aree, l’illuminazione è talmente minimalista che il giocatore può difficilmente vedere al di là di ciò che illumina la sua torcia, il che fa salire la tensione mentre lentamente si fa strada attraverso aree claustrofobiche e affollate. Si tratta di un quarto d’ora di gameplay dal vivo, giocato in diretta dal produttore Tsuyoshi Kanda sul palcoscenico dell’evento:

Si ricorda che Resident Evil 2 Remake è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC e il rilascio è previsto per il 25 gennaio 2019. È già possibile prenotare il titolo e l’edizione Deluxe su Amazon.