Surface Go prenotabile e in offerta su Amazon

Surface Go è già in offerta su Amazon dove può essere prenotato. Dopo essere stato reso disponibile attraverso il Microsoft Store, il nuovo piccolo 2-in-1 di Microsoft è giunto all’interno dei listini del colosso dell’ecommerce già con una limatina al suo prezzo ufficiale. Ovviamente, proprio come per chi ha prenotato il Surface Go all’interno del Microsoft Store, anche chi acquisterà su Amazon riceverà il dispositivo a partire dal 28 agosto, data del suo debutto ufficiale in Italia.

Su Amazon, i modelli di Surface Go prenotatili sono due: la variante con Processore Pentium, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB e colore grigio a 599 euro e la versione con Processore Pentium, 4 GB di RAM, SSD da 64 GB e colore grigio a 459 euro. Da evidenziare, dunque, lo sconto che Amazon ha deciso di applicare sul modello più performante il cui prezzo ufficiale è di 619 euro. Si sottolinea, comunque, che i preordini effettuati attraverso l’eshop di Amazon rispettano le politiche del “prezzo minimo garantito”. Questo significa che se il prezzo applicato su Amazon.it dovesse diminuire prima della data di uscita, di spedizione o di consegna elettronica, i clienti pagheranno il prezzo più basso.

Nel prezzo non è inclusa la Type Cover che dovrà essere acquistata a parte e che permette di trasformare il Surface Go un un piccolo notebook. Il Surface Go, si ricorda, è un 2-in-1 Window 10 pensato per gli studenti o per chi ha bisogno di un prodotto facilmente trasportabile. Rispetto al suo fratello maggiore Surface Pro, questo modello dispone di un display da 10 pollici con risoluzione 1800 x 1200 pixel ed aspect ratio 3:2. Microsoft ha scelto un processore Intel Pentium Gold 4415Y con GPU integrata Intel HD 615. Presente anche una webcam frontale con supporto al riconoscimento facciale da utilizzarsi con Windows Hello per lo sblocco del dispositivo. Completano la dotazione tecnica una porta USB-C 3.1, lo slot microSD, il Surface Connect, il jack per le cuffie, il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ed il Bluetooth 4.1. L’autonomia dichiarata è di circa 9 ore d’uso.