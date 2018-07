Tesla lancia una tavola da surf

Filippo Vendrame,

Tesla, come altri produttori di auto, ha creato linee di accessori personalizzate. Trattasi di giubbotti e gadget vari legati al brand dei suoi autoveicoli. Ma Tesla non è una casa automobilistica tradizionale e non stupisce, dunque, se tra questi gadget possa apparire qualcosa di davvero inedito e di particolare. Tesla, infatti, ha lanciato una sua tavola da surf dal prezzo di 1500 dollari.

La si può acquistare o meglio la si potrebbe comprare visto che è già andata in sold out, direttamente sul suo eshop americano. L’azienda di Elon Musk mette in evidenza, comunque, che queste tavole da surf non sono dei normali prodotti in quanto sono state disegnate da Tesla Design Studio in collaborazione con Lost Surfboards e Matt “Mayhem” Biolos. La scheda tecnica evidenzia che le tavole da surf sono state rinforzate con la fibra di carbonio e che presentano finiture opache e lucide che richiamano le Tesla. Presente, ovviamente, anche i logo di Tesla in bella vista.

La società di Elon Musk evidenzia anche un dato curioso. Queste tavole da surf possono essere infilate senza problemi all’interno di tutte le sue autovetture. Nessun problema, dunque, per il trasporto. Come accennato all’inizio, le tavole da surf di Tesla sono andate tutte già esaurite. Questo non stupisce visto che erano disponibili solo 200 pezzi e che molti fan del brand fanno a gara per aggiudicarsi i suoi più particolari gadget. Le derive non sono incluse. Trattasi sicuramente di un’abile mossa di marketing da parte di Elon Musk che non è nuovo ad iniziative simili.

Al riguardo, infatti, basti ricordare il famoso lanciafiamme con il logo di The Boring Company che andò letteralmente a ruba.