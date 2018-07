TIM Ten Top Go New, 50 GB per i clienti 3 Italia

Filippo Vendrame,

TIM Ten Top Go New 50GB è una particolare tariffa pensata per attirare i clienti di 3 Italia. Trattasi di una speciale tariffa operator attack che prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 10 euro il primo mese e poi a 10,82 euro al mese. Questa speciale offerta tariffaria potrà essere attivata nei negozi ufficiali TIM aderenti ed attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” che è presente all’interno del sito dell’operatore. Unico requisito, come evidenziato all’inizio, essere clienti di 3 Italia.

Previsto un costo di attivazione di 12 euro, mentre il costo della nuova SIM è di 10 euro. Previsto un ulteriore addebito di 20 euro se la SIM viene disattivata prima dei 24 mesi. Se la SIM viene richiesta online, l’attivazione costa 9 euro. Il costo della SIM, comprensivo di spedizione, per chi effettua l’ordine online o per telefono è di 25 euro con 20 euro di ricarica inclusa. Accanto a questa speciale offerta tariffaria, TIM continua a proporre TIM Ten One Go 30GB pensata per tutti i nuovi clienti che arrivano da Vodafone. In questo caso, si ricorda, l’operatore propone chiamate illimitate e 30 GB di Internet 4G a 10 euro al mese.

Contestualmente, l’operatore continua a proporre anche TIM Ten Go New 30GB che prevede 1000 minuti di chiamate e 30 GB di Internet 4G a 10,82 euro al mese. In questo caso l’offerta è disponibile se si arriva da un qualsiasi operatore ad eccezione di Vodafone.

Continua ad essere disponibile, presso alcuni negozi, anche la tariffa TIM 15 Go New 50GB che prevede 1000 minuti di chiamate a 50 GB di Internet 4G a 15 euro al mese.

Per chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali, continua d essere disponibile TIM 7 ExtraGo New che offre chiamate illimitate verso tutti e 20 GB di Internet 4G a 7 euro al mese.