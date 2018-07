Vodafone Giga Free, 30 GB ad ogni ricarica

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di rendere ancora più ricca l’estate dei suoi clienti. Con Vodafone Giga Free, l’operatore offre ben 30 GB di traffico Internet in regalo ad ogni ricarica effettuata. Questa interessante promozione sarà valida dal primo di agosto sino al giorno 31 dello stesso mese. La cosa interessante è che questo bonus sarà erogato con un qualsiasi importo di ricarica. Inoltre, Vodafone regalerà il bonus di traffico tutte le volte che il cliente ricaricherà la SIM nel corso del mese, senza alcun limite massimo. Tuttavia, si potrà avere una sola promozione attiva alla volta. Il traffico omaggio si dovrà consumare nell’arco di un mese.

I Giga avanzati, al termine del mese, andranno persi. Per attivare il bonus, i clienti dell’operatore dovranno semplicemente seguire le istruzioni che arriveranno via SMS a seguito della ricarica effettuata. Sono esclusi dal bonus tutti coloro che risultano soggetti a misure di intervento, come la sospensione del servizio, previste nei confronti di clienti che effettuino un utilizzo del servizio telefonico difforme da quanto previsto nelle “Condizioni Generali di Contratto” di Vodafone. Consumato il traffico omaggio o terminato il mese di validità, i clienti Vodafone torneranno ad utilizzare il traffico dati presente all’interno del loro piano tariffario canonico.

Da Vodafone, dunque, una nuova promozione estiva molto interessante e pensata esplicitamente per tutti coloro che hanno la necessità di navigare molto attraverso il loro smartphone anche durante le vacanze estive. Il traffico Internet omaggio può essere utilizzato anche in modalità hotspot.

Maggiori informazioni e tutte le condizioni d’uso dell’offerta Vodafone Giga Free possono essere trovate all’interno del sito dell’operatore.