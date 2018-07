Xiaomi Pocophone F1, smartphone per giocare?

Gli esperti di XDA Developers avevano scoperto tracce di cinque smartphone Xiaomi con processore Snapdragon 845. Quattro sono già stati annunciati: Mi MIX 2s, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition e Black Shark. Il quinto modello è il Pocophone F1, del quale sono apparse diverse specifiche in un documento del Bluetooth SIG.

Nel documento di certificazione si legge che lo smartphone integra un sistema di raffreddamento a liquido che permette di incrementare le prestazioni. Il Pocophone F1, a prescindere dal nome “poco” felice, potrebbe essere quindi la versione europea del Black Shark disponibile in Cina. La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Per la doppia fotocamera posteriore sono previsti sensori da 12 e 5 megapixel.

Secondo la documentazione del Bluetooth SIG, la fotocamera frontale avrà una risoluzione di 20 megapixel e supporterà la tecnologia Super Pixel, grazie alla quale è possibile combinare le informazioni di quattro pixel in uno più grande per ottenere foto nitide e meno rumorose in presenza di scarsa illuminazione. La fotocamera, abbinata ad un illuminatore ad infrarossi e ad una fotocamera ad infrarossi, permetterà di usare il riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone anche al buio.

Il noto leaker Roland Quandt ipotizza prezzi piuttosto accessibile e concorrenziali per il Pocophone F1. I prezzi dovrebbero essere 420 euro (6GB+64GB) e 460 euro (6GB+128GB). Lo smartphone arriverà quasi certamente in Italia, ma i prezzi saranno più elevati.

Xiaomi Pocophone F1 will seemingly be cheap as chips… listing in eastern Euroland for ~420 Euro (6/64GB) and ~460 Euro (6/128GB) (prices converted). If it really has an SDM845 that pricing would be really impressive for a device with a 5,99in 2160x1080px screen.

— Roland Quandt (@rquandt) July 23, 2018