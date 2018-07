Serie B: l’anticipo del venerdì su RAI oltre a DAZN

Floriana Giambarresi,

Oltre che in streaming su DAZN, l’anticipo del venerdì della Serie B andrà in onda in diretta anche su RAI, poiché l’assemblea di Lega B ha accettato l’offerta della tv pubblica stabilita in quasi 3 milioni di euro. La piattaforma di video in streaming di Perform Group aveva precedentemente acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite della stagione, ma per oltre 22 milioni di euro.

Dopo l’offerta iniziale pari a 2,2 milioni di euro e in seguito alle trattative private tra le due parti, RAI ha dunque acquisito i diritti per trasmettere l’anticipo del venerdì della Serie B fermandosi poco al di sotto dei 3 milioni di euro, meno dei 5 milioni a cui puntavano i club. Si apprende che è stata invece ritenuta insufficiente l’offerta per gli highlights del campionato e per i diritti esclusivi radiofonici, dunque anche in questo caso occorreranno delle trattative private.

Confermata la volontà di fermare i ripescaggi a 20 squadre e confermato infine il format dei playoff, con un turno preliminare in gara secca, semifinali e finale con andata e ritorno. Le date del calendario rimangono in attesa dei ricorsi e bisognerà attendere il 6 agosto per sapere quando inizierà il campionato di Serie B per la stagione 2018/2019 e lo si potrà, di conseguenza, guardare in parte in RAI e al completo su DAZN.

Si ricorda infatti che mentre sulla tv pubblica si potrà vedere l’anticipo del venerdì sera, su DAZN sarà possibile guardare tutte le partite della Serie B, inclusi playoff e playout. Inoltre, 10 match su 11 saranno visibili in esclusiva solo su questa piattaforma di streaming, che sta sbarcando anche in Italia. Oltre a ciò, su DAZN si potranno guardare in diretta esclusiva 114 partite della Serie A per ogni stagione, tre a settimana: l’anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica e una partita pomeridiana della domenica. Disponibili nel servizio anche gli highlights di tutte le partite della giornata calcistica della serie più importante del calcio italiano.