Gran Turismo Sport: nuove auto, tracciati ed eventi

Floriana Giambarresi,

Un nuovo aggiornamento gratuito per Gran Turismo Sport aggiunge nuove auto, nuovi tracciati, nuovi eventi della GT League e altro ancora, nonché la possibilità di acquistare le auto come contenuti scaricabili con denaro reale, oltre che attraverso i crediti di gioco.

A un anno di distanza dalle dichiarazioni del produttore della serie, che aveva spiegato ai fan che GT Sport non avrebbe mai avuto le microtransazioni, Yamauchi ha dunque cambiato idea. Tra i contenuti di rilievo introdotti nell’aggiornamento appena pubblicato vi è soprattutto l’atteso nuovo tracciato Sainte-Croix nella regione francese della Provenza, lungo 10 km e con difficili curve e lunghi rettilinei da affrontare, decalcomanie sulle tute e sui caschi nonché sette nuove auto: Mazda 787B, Ferrari 250 GTO CN.3729GT, Ford GT LM SPEC II TEST Car, Daihatsu Copen Active Top, Honda S660, Honda Beat e Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+.

Le microtransazioni vengono implementate in maniera non eccessivamente invasiva. Spendendo soldi reali i giocatori di Gran Turismo Sport possono dunque ora acquistare auto sotto i due milioni di credito di gioco. Per mantenere il gioco equilibrato, tutte le auto saranno comunque ancora acquistabili con i crediti di gioco, non solo con denaro reale, mentre i veicoli più costosi si potranno comprare solo ed esclusivamente con valuta di gioco.

Anche se Gran Turismo ha molti giocatori appassionati, non tutti hanno il tempo sufficiente per giocare e accumulare i crediti di gioco necessari a procurarsi le proprie auto preferite. Rendendo le auto immediatamente disponibili per l’acquisto come contenuti scaricabili, speriamo di permettere ai giocatori impegnati con il lavoro (e a quelli che si sono appena uniti al mondo di GT) di ottenere velocemente auto affascinanti e competitive con cui scendere in pista.

Aggiunti alla GT League altri tre nuovi eventi per piloti di tutti i livelli, tra cui:

Coppa Pesi Leggeri K – Campionato principianti

Festival auto nostalgiche – Campionato dilettanti

Gran Premio Mercedes AMG – Campionato professionisti.

Infine, aggiunte a Gran Turismo Sport nuove funzionalità: una delle modifiche principali riguarda l’editor di livrea, prima disponibile solo per le auto e ora anche per tute da gara e caschi. Aggiornata la modalità Scapes che consente di posizionare gli avatar dei piloti nelle loro scene, e aggiunta una nuova località, la Circonvallazione esterna di Tokyo, Chiba. Il Circuit de la Sarthe è stato aggiunto a Esperienza sul circuito.