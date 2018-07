GTA 5, da Rockstar il video musicale di DJ Solomun

Floriana Giambarresi,

Per celebrare l’arrivo di After Hours in GTA 5, Rockstar Games e DJ Solomun hanno collaborato insieme per lanciare un video musicale creato all’interno del gioco, in-game. È denominato Customer is King e questa rappresenta la prima volta in assoluto in cui un artista vero e proprio lancia un proprio lavoro utilizzando il mondo di Grand Theft Auto V come piattaforma.

Solomun è uno dei quattro musicisti che possono esibirsi nel nightclub After Hours dunque il lancio di un video del genere costituisce una promozione pensata ad hoc. Girato e diretto da Rockstar Games, Customer is King presenta motion capture e animazioni personalizzate, non offre testi ma racconta una storia inedita collegata agli eventi della storia originale narrata in Grand Theft Auto V: Solomun affronta la sua dura giornata di lavoro facendo consegne per tutta Los Santos cercando di non essere coinvolto nel caos quotidiano della città.

La traccia è il singolo principale dell’EP “Customer Is King”, che rappresenta la centesima pubblicazione di Diynamic Music, etichetta discografica fondata da Solomun e Adriano Trolio. Per questo video sono state create appositamente delle nuove scene, ma i fan di GTA 5 più attenti dovrebbero essere in grado di individuare alcuni easter egg.

Solomun è uno dei tanti artisti presenti in GTA Online: After Hours, l’espansione a tema discoteca in cui i giocatori possono creare i propri nightclub. Prossimamente, arriveranno altre novità: come comunicato infatti da Rockstar Games, «Resta inoltre sintonizzato perché anche gli altri DJ residenti in Los Santos, Tale Of Us, Dixon e The Black Madonna faranno un salto per suonare insieme nelle prossime settimane».

After Hours è stato rilasciato il 24 luglio per GTA Online su PS4, Xbox One e PC.