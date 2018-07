Harley-Davidson, il futuro passa per l’elettrico

Cristiano Ghidotti,

La rivoluzione in chiave sostenibile che sta interessando l’universo della mobilità non si applicherà solamente ai veicoli a quattro ruote e ai servizi di trasporto pubblico, ma andrà a interessare anche il segmento di mercato relativo alle due ruote. L’ennesima conferma arriva oggi da Harley-Davidson, che mette nero su bianco l’intenzione di portare sul mercato entro i prossimi anni alcune moto elettriche.

Sono tre i modelli al momento in lavorazione: uno di questi risponde al nome di LiveWire, un’iniziativa di cui si è già parlato su queste pagine. Un progetto annunciato inizialmente nel 2014, poi passato attraverso alcuni ritocchi nel design e che sembra ora finalmente maturo per la commercializzazione, fissata entro il prossimo anno. Arriveranno invece nel 2022 una motocicletta più leggera dal look aggressivo (raffigurata in un concept nell’immagine di apertura) e un’ultima destinata in primis ai pendolari, a coloro che cercano un mezzo agile per spostarsi da casa al luogo di lavoro. Queste le parole di Matt Levatich, presidente e CEO del gruppo.

Oltre a prenderci cura dei nostri fedeli motociclisti, guideremo la prossima rivoluzione legata alla libertà delle due ruote, ispirando i centauri del futuro che ancora non hanno pensato al fascino di una moto.

Ovviamente Harley-Davidson non ha alcuna intenzione di tagliare i ponti con il proprio passato e con la propria tradizione: il marchio continuerà a proporre modelli basati sull’impiego di motore a scoppio, come chiesto a gran voce dai puristi. Si tratta in ogni caso di un’iniziativa interessante, che testimonia come anche le aziende che hanno costruito la propria fama e la propria fortuna su mezzi con propulsione termica stiano guardando con sempre maggiore interesse all’elettrico e alle sue potenzialità.