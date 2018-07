HomePod effettuerà chiamate: la conferma in iOS 12

Marco Grigis,

Si discute ormai da diverse settimane della possibile abilitazione di HomePod, lo speaker intelligente di Apple, alla gestione delle chiamate telefoniche. L’indiscrezione non ha mai avuto conferme particolarmente dettagliate, eppure oggi arrivano importanti informazioni, ricavate dalla quinta beta di iOS 12 consegnata agli sviluppatori.

Così come già noto, HomePod può essere oggi impiegato come altoparlante aggiuntivo per il vivavoce di iPhone, ma non è in grado di gestire autonomamente le chiamate. Con il prossimo aggiornamento a iOS 12, in arrivo nel mese di settembre per gli utenti finali, lo speaker potrà invece riceve e avviare telefonate in modo abbastanza autonomo, tramite l’assistente virtuale Siri e l’abbinamento a un iPhone.

L’interessante scoperta emerge dall’analisi della funzione “Personal Request” presente in iOS 12, dove il supporto alle chiamate viene esplicitato direttamente. Con questa funzione, il proprietario di HomePod può permettere a tutte le persone presenti nella casa di sfruttare l’altoparlante per alcuni feature di base. Nella nuova descrizione del sistema, si legge:

Permetti a chiunque di usare questo HomePod per inviare e leggere messaggi, aggiungere promemoria, creare note, fare chiamate e altro tramite questo iPhone, quando connesso alla stessa rete WiFi.

Sebbene non siano emersi test della funzionalità in Rete, almeno non in queste primissime ore dal rilascio dell’ultima beta di iOS 12, è molto probabile che tutto venga gestito tramite comandi vocali, sfruttando le potenzialità dell’assistente Siri. In ogni caso, Apple non ha confermato ufficialmente questa possibilità e non è detto che venga effettivamente inclusa nella versione finale del sistema operativo mobile, anche se la probabilità rimane molto elevata.

HomePod è attualmente disponibile per l’acquisto in alcune nazioni selezionate del mondo, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Francia e Germania. A oggi, non è emerso alcun dettaglio sul possibile sbarco del dispositivo in Italia: Apple non ha infatti rilasciato nessuna comunicazione in tal senso.