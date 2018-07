Honor Note 10, smartphone in formato gigante

Luca Colantuoni,

Come preannunciato qualche giorno fa, il produttore cinese ha presentato il nuovo Honor Note 10. Considerato l’ampio schermo, il dispositivo appartiene alla cosiddetta categoria dei phablet, quindi possiede dimensioni piuttosto importanti. Al momento non è noto se e quando verrà distribuito anche in Europa.

A differenza degli ultimi modelli Huawei e del recente Honor 10, il Note 10 ha uno schermo AMOLED privo di notch, quindi l’ingombro è superiore alla media (l’altezza è quasi 18 centimetri), nonostante lo spessore ridotto delle cornici e il rapporto di aspetto 18.5:9. Lo schermo ha una diagonale di 6,95 pollici e una risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel). All’interno del telaio in alluminio e vetro trovano posto il potente processore Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit) integrata, 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per dissipare il calore generato è stato progettato un sistema di raffreddamento a liquido che riduce la temperatura del processore di 10 gradi. Questa soluzione è utile soprattutto quando l’utente attiva le modalità CPU/GPU Turbo. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 24 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8 e autofocus ibrido. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 13 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Non mancano ovviamente le funzionalità IA, come l’effetto bokeh e il riconoscimento automatico della scena.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). Sono presenti inoltre la porta USB Type-C, gli altoparlanti stereo con audio Dolby Atmos e il lettore di impronte digitali sul retro. Manca il jack da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2.

Honor Note 10 sarà disponibile in Cina da domani. Due i colori al lancio: Midnight Black e Phantom Blue. I prezzi sono 2.799 yuan (6GB+64GB), 3.199 yuan (6GB+128GB) e 3.599 yuan (8GB+128GB), corrispondenti a circa 350 euro, 400 euro e 450 euro, tasse escluse.