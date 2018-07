Iliad, nuove funzionalità nell’Area Personale

Filippo Vendrame,

Iliad continua a migliorare le funzionalità messe a disposizione dei suoi clienti all’interno della loro Area Personale. L’operatore francese, infatti, dopo aver apportato alcune modifiche introducendo, per esempio, la possibilità di effettuare la portabilità del proprio numero su di una SIM già attiva, adesso pone in essere alcune ulteriori interessanti novità. All’interno dell’Area Personale, dunque, i clienti dell’operatore troveranno la sezione “Le mie opzioni” rivista ed aggiornata con alcune novità importanti.

Innanzitutto, arriva lo “Sblocco connessione dati oltre fair use“. Trattasi di un’opzione che permette di continuare a navigare oltre il limite massimo consentito dalla propria offerta tariffaria andando a pagare quanto previsto dal piano base di Iliad. Lasciandola non attiva, infatti, al raggiungimento del limite del traffico dati a disposizione la connessione ad Internet semplicemente si interrompe sino al rinnovo successivo. Altra nuova opzione è “Sblocco connessione dati in Italia oltre 50 euro fatturati“.

Trattasi di una novità collegata direttamente alla prima novità descritta. Navigando a consumo è previsto un limite preciso di 50 euro per evitare salassi in termini economici. Grazie a questa opzione è possibile sbloccare questo limite ed andare oltre.

Ultima novità, l’arrivo dell’opzione “Sblocco consumo dei dati in roaming (Europa e resto del mondo) oltre i 50 euro“. Grazie a questa novità i clienti di Iliad potranno sbloccare il limite dei 50 euro della navigazione a consumo per il traffico dati generato in modalità di roaming, sia in Europa che nel resto del mondo.

Trattasi di piccole novità che permettono ai clienti dell’operatore francese di avere un maggiore controllo della loro linea. Del resto, Iliad era stato da subito chiaro nel voler impostare la sua offerta tariffaria nel segno della trasparenza.