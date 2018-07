Motorola One, ecco le specifiche complete

Luca Colantuoni,

Motorola ha organizzato una conferenza stampa presso il suo quartier generale di Chicago per giovedì 2 agosto. Il possibile protagonista dell’evento dovrebbe essere il Moto Z3 (o Moto Z3 Force), ma non è da escludere la presentazione della nuova serie Android One, di cui fanno parte Motorola One Power e Motorola One. Le specifiche di quest’ultimo modello sono state svelate da TENAA.

Nella documentazione dell’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina è presente uno smartphone con model number XT1943 (il Motorola One Power è identificato come XT1942). Le immagini pubblicate online all’inizio del mese mostrano due modelli praticamente identici. Osservando meglio si notano alcune differenze. La prima è il materiale usato per la cover posteriore: alluminio per One Power, vetro per One. Inoltre le lenti della doppia fotocamera posteriore del Motorola One non sono circondate da un bordo in rilievo. Sembra pure che lo schermo sia più piccolo, ma TENAA smentisce questa ipotesi.

La dotazione hardware sarebbe quindi la stessa: schermo da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9, processore octa core a 1,8 GHz (probabilmente uno Snapdragon 636), 3/4/6 GB di RAM, 32/64/128 GB di storage, slot microSD, dopia fotocamera posteriore da 16 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 12 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM, lettore di impronte digitali (sul retro sotto il logo M).

Cambia invece la capacità della batteria: 2.820 mAh contro i 4.850 mAh del Motorola One Power. Il sistema operativo è ovviamente Android 8.1 Oreo in versione stock. Tre i colori previsti al lancio: nero, oro e argento. Per avere la conferma ufficiale non resta che attendere l’evento del 2 agosto.