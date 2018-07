Mozilla rinnova le icone di Firefox

Luca Colantuoni,

Mozilla aveva già introdotto una nuova icona per il suo browser in occasione del lancio di Firefox Quantum. Questa volta però il restyling riguarda l’intera famiglia di prodotti (presenti e futuri). La fondazione ha pubblicato sul blog ufficiale due possibili design, chiedendo agli utenti di esprimere un giudizio sulle novità estetiche.

In origine Firefox era l’unica applicazione di Mozilla, ma nel corso degli anni sono stati aggiunti nuovi software e servizi che permettono di accedere ad Internet in maniera più rapida, sicura ed efficiente. La fondazione spiega che l’icona di una “volpe veloce con la coda fiammeggiante” non è sufficiente per rappresentare l’intera famiglia di prodotti. Ecco perché i designer di Mozilla hanno iniziato l’opera di rinnovamento generale, i cui primi frutti sono visibili nella seguente immagine.

Il nuovo design prevede un approccio a quattro livelli corrispondenti alle cinque righe nell’immagine. Sulla prima riga è presente la “masterbrand icon” che viene utilizzata nei materiali pubblicitari, in occasione degli eventi e sul Google Play Store. Si tratta quindi dell’icona associata al marchio Firefox. Sulla seconda riga ci sono le icone del browser general-purpose (versioni stabile, developer e nightly), evoluzione dell’icona di Firefox Quantum.

Sulla terza riga ci sono invece le icone dei browser con funzionalità specifiche: Firefox Focus, Firefox Reality e Firefox Rocket. Le cinque icone nelle ultime due righe sono relative ad applicazioni e servizi futuri.

Il restyling grafico è ancora nelle fasi iniziali. Il design delle icone verrà raffinato nei prossimi mesi, tenendo conto dei suggerimenti degli utenti.