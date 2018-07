Floriana Giambarresi,

Dopo l’approdo in decine di Paesi in tutto il mondo, DAZN sta per sbarcare in Italia dove arriverà in concomitanza all’inizio della stagione 2018/2019, proponendo così anche dalle nostre parti il servizio di calcio e sport in streaming online che offrirà un ricco palinsesto, con tanti eventi sportivi a disposizione.

DAZN in Italia si concentra sul più grande campionato di calcio nazionale, offrendo previo abbonamento mensile (9,99 euro) accesso illimitato a 114 partite di Serie A per ogni stagione, 3 per giornata, per i prossimi 3 anni, fino a giugno 2021. Nello specifico trasmetterà in diretta l’anticipo del sabato sera (ore 20:30), il lunch match della domenica (ore 12:30) e una partita della domenica pomeriggio (ore 15), insieme agli highlights di tutte le sfide della giornata calcistica. Ma non solo, ampio spazio anche alla Serie B, che su DAZN sarà possibile guardare partita per partita, inclusi playoff e playout. Ben 10 match su 11 saranno trasmessi in esclusiva su questa piattaforma, e solo l’anticipo del venerdì della serie B sarà visionabile anche su RAI.

Il palinsesto sportivo di DAZN in Italia comprende anche altri campionati di calcio, come la Liga e la Ligue 1, nonché la Coppa di Lega inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores e la Copa Sundamericana, ma anche altri sport quali la UFC, la MLB e la NHL.

Ricca l’esperienza anche nei Paesi esteri, con ad esempio il pubblico in Germania che su DAZN può guardare oltre 8mila eventi sportivi all’anno: si parla di competizioni principali e anche minori, tra cui la Premier League, la Bundesliga, la Liga, l’NBA, la NFL, l’MLB, la Formula 1 e l’UFC. In Giappone l’offerta comprende la J.League, mentre Champions League ed Europa League saranno disponibili a partire dalla prossima stagione calcistica in esclusiva in Germania, in Austria, Giappone e Canada. Per ora l’Italia dovrà attendere o rivolgersi ad esempio a SKY. A tal proposito, i clienti abbonati a Sky potranno fruire di uno sconto di 2 euro per sottoscrivere un abbonamento a DAZN, pagando così 7,99 euro al mese invece dei 9,99 euro richiesti dal servizio.

È previsto un mese di prova gratuito di DAZN, senza obbligo di riconferma, che permetterà dunque di dare un’occhiata per 30 giorni all’intero palinsesto di contenuti proposto dalla piattaforma di proprietà Perform.