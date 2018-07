Sony Bravia Master: TV 4K pronte per Netflix

Cristiano Ghidotti,

Grazie a una partnership siglata dal produttore giapponese con il colosso dello streaming nasce la nuova linea Sony Bravia Master, composta da televisori che offrono un’esperienza senza compromessi durante la riproduzione dei contenuti presenti nel catalogo della piattaforma. È infatti inclusa l’inedita Netflix Calibrated Mode che stando all’azienda nipponica riproduce le immagini e i colori in modo paragonabile a quello di un monitor professionale utilizzato dagli studi cinematografici.

La gamma si compone dei modelli A9F basati su un pannello OLED e Z9F (più economici) che invece integrano uno schermo di tipo LED. Faranno il loro debutto sul mercato nordamericano entro l’autunno di quest’anno. Al momento non sono stati annunciati i prezzi né la disponibilità in altri territori.

Tra le novità introdotte a livello di caratteristiche si segnala la tecnologia Acoustic Surface Audio+, un’evoluzione del sistema già visto negli anni scorsi che sfrutta la superficie del televisore per simulare il comportamento di uno speaker: ora dispone di un attuatore centrale e di un subwoofer posizionato dietro lo schermo, per dar vita a quello che di fatto è un vero e proprio sistema audio 3.2. Queste le parole di Scott Mirer, vicepresidente della divisione Device Partner Ecosystem di Netflix, intervenuto in occasione dell’evento di presentazione andato in scena a Times Square (New York).

In un modo unico per quanto riguarda le nostre collaborazioni con i produttori, Sony e Netflix condividono un coinvolgimento profondo nell’universo degli studios. Preservare l’intento creativo è importante non solo per chi racconta una storia, ma anche per chi ne fruisce.

Proposti con diagonali da 55 e 65 pollici, i nuovi TV della linea Bravia Master di Sony offrono ovviamente il pieno supporto alla risoluzione 4K (Ultra HD) e alla modalità HDR. Non resta che attendere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche dei nuovi modelli, così come sulle tempistiche per la commercializzazione in Europa.