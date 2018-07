VR: Google porta il browser Chrome su Daydream

Visori per realtà virtuale in offerta

Cristiano Ghidotti,

Oggi il gruppo di Mountain View ufficializza una novità importante per quanto riguarda il proprio browser e l’ecosistema software a supporto della piattaforma Daydream per la realtà virtuale: si tratta della compatibilità tra la versione Android di Chrome e i visori basati sulla tecnologia ovvero Google Daydream View e Lenovo Mirage Solo.

In questo modo gli utenti hanno modo di visitare una qualsiasi pagina Web con un approccio immersivo, indossando il visore e aprendo Chrome per raggiungere i propri siti preferiti. Il risultato in termini di esperienza è quello visibile nella breve anteprima proposta dal filmato in streaming di seguito. Sono incluse tutte le funzionalità più note del browser: dalla navigazione in modalità Incognito alla ricerca tramite comandi vocali, dalla Cinema Mode per la visione dei video in modo coinvolgente fino al supporto per la gestione di preferiti e segnalibri. Ecco quanto riportato sul blog ufficiale di bigG.

Chrome è progettato per essere accessibile da tutte le tipologie di dispositivi e piattaforme, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Oggi lanciamo Chrome per Google Daydream View e per il Lenovo Mirage Solo con Daydream. Se possedete uno di questi visori potete lanciare Chrome direttamente dalla schermata principale per navigare e interagire con qualsiasi pagina Web in realtà virtuale.

Una modalità che, per ovvie ragioni, non è forse la più adatta per le lunghe sessioni di navigazione. L’iniziativa risulta comunque interessante poiché avvicina due mondi, quello del Web e quello della realtà virtuale, spalancando le porte all’avvento di nuovi contenuti e nuove piattaforme che fanno dell’immersività un valore aggiunto. Chi è in possesso di uno dei visori elencati e desidera sperimentarla non deve far altro che aggiornare la versione Android del browser Chrome.