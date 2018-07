Windows 10, Web Authentication per Edge

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato l’arrivo del supporto alla Web Authentication per Edge, il browser di Windows 10. Grazie a questo sistema di autenticazione sicura, gli utenti potranno accedere ai loro account sul web utilizzando la loro faccia o l’impronta del loro dito. Per la casa di Redmond la sicurezza è un vero e proprio imperativo e quindi intende andare ben oltre alle password per garantire un livello di protezione aggiuntivo.

Le password, infatti, sono difficili da ricordare e sono fondamentalmente insicure visto che spesso sono riutilizzate e risultano, così vulnerabili al phishing e al cracking. Proprio per questo, Microsoft vuole andare oltre alle password e fornire più sicurezza. Un lavoro che il gigante del software sta portando avanti nel tempo. Basti ricordare, al riguardo, l’introduzione di Windows Hello che consente agli utenti di autenticarsi senza password su di un qualsiasi dispositivo Windows 10, utilizzando il riconoscimento dei dati biometrici come l’impronta digitale o il volto.

Il supporto alla Web Authentication per il browser Edge è stato introdotto all’interno della build 17723 di Windows 10 Redstone 5. Gli sviluppatori, dunque, potranno iniziare ad integrare questa soluzione di sicurezza all’interno dei loro siti web.

La Web Authentication per Edge supporta non solo Windows Hello ma anche le FIDO2 Security Keys che evitano l’utilizzo delle password. Trattasi di un sistema che utilizza una speciale PEN Drive da collegare al PC contenente le credenziali d’accesso.

Se tutti i test saranno positivi, è probabile che il supporto a questo nuovo sistema di autenticazione sicura possa debuttare ufficialmente in autunno con il rilascio pubblico di Windows 10 Redstone 5.

In definitiva, trattasi di una piccola ma importante novità che punta a rendere il web un luogo ancora più sicuro, soprattutto quando si devono compiere operazioni delicate come gli acquisti online.