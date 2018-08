Bancomat Pay, si paga con il numero di cellulare

Filippo Vendrame,

Bancomat Pay è un nuovo servizio di pagamenti digitali presentato da Bancomat SPA. Grazie a questa nuova piattaforma realizzata in collaborazione con Sia, Bancomat Pay integrerà il servizio Jiffy che permetterà a tutti i possessori di una carta PagoBancomat di poter pagare nei negozi o negli eShop utilizzando come PIN il proprio numero di cellulare. La piattaforma potrà essere utilizzata anche per ricevere ed inviare denaro. Il tutto con estrema sicurezza.

Tutti coloro che sono in possesso di una carta PagoBancomat potranno, così, accedere a nuovi servizi di valore aggiunto. La nuova piattaforma Bancomat Pay sarà lanciata il prossimo autunno e potrà essere da subito utilizzata da circa 5 milioni di utenti registrati a Jiffy, presso più di 2.000 esercizi commerciali, principalmente della GDO, e su PagoPA per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione italiana. La nuova piattaforma può contare su di un potenziale bacino di 37 milioni di utenti in Italia. Bancomat, dunque, intende sviluppare le potenzialità del nuovo servizio di pagamento digitale ben oltre l’attuale penetrazione di mercato.

In trent’anni di attività abbiamo consolidato il bene più prezioso, la fiducia del mercato e delle persone. Da oggi vogliamo unire a questo patrimonio tutto il potenziale dell’innovazione tecnologica, rendendo le transazioni di denaro sempre più semplici e immediate. Con BANCOMAT Pay intendiamo fare il primo passo per entrare nel mondo dei servizi di pagamento del futuro dove ad essere smaterializzato non sarà solo il contante ma anche la carta stessa. Insieme alle Banche vogliamo essere facilitatori e fautori del cambiamento e dell’innovazione per il Paese.

Sfruttare Bancomat Pay per effettuare i propri pagamenti sarà molto semplice. La piattaforma di pagamenti digitali potrà essere utilizzata da tutti i possessori di una carta PagoBancomat di una delle Banche aderenti al servizio, attraverso l’app della propria Banca oppure, ove non previsto dalla propria Banca, con l’app Bancomat Pay. In pochi secondi e con il proprio smartphone, sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro e pagamenti senza necessità di avere con sé la carta fisica o digitarne il relativo PIN.

Le carte PagoBancomat, dunque, fanno un salto in avanti verso i pagamenti digitali, accorciando le distanze con le carte di credito da tempo utilizzate largamente per gli acquisti digitali anche negli eShop della rete.