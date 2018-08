Call of Duty: Black Ops 4, il trailer del multiplayer

Floriana Giambarresi,

All’inizio di questo mese, Activision e Treyarch hanno confermato che avrebbero ospitato un beta test per Call of Duty: Black Ops 4, che prenderà il via il 3 agosto in esclusiva su PS4. Per permettere i fan di avere un’anticipazione su ciò che è possibile attendersi, hanno rilasciato un nuovo trailer della beta multiplayer del gioco, che anche se per pochi secondi svela la modalità Battle Royale introdotta con questa iterazione.

Nello specifico il video mostra alcuni dei contenuti della beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4, dove ci si aspetta che vi siano sei mappe di gioco e varie modalità, tra cui quella attesissima denominata Blackout. Nel portare il franchise in una nuova direzione, il nuovo FPS sarà il primo Call of Duty in assoluto a introdurre la modalità Battle Royale, divenuta particolarmente popolare con Fortnite.

A differenza dei precedenti titoli della serie, Black Ops IIII non offrirà una campagna per giocatore singolo ma esclusivamente un’esperienza multigiocatore, dunque è lecito aspettarsi che Treyarch punti a un titolo ricco d’azione. Nel trailer, oltre alla mappa Nuketown è comparsa la mappa Verruckt già vista in World at War: non è stato ancora confermato ma l’apparizione degli zombie suggerisce che le orde dei non morti potrebbero avere anche un ruolo in Blackout.

Mentre Call of Duty: Black Ops 4 arriverà sul mercato il 12 ottobre, i giocatori desiderosi di mettere le mani sul multiplayer competitivo del gioco prima del lancio potranno accedere alla beta, che si svolgerà dal 3 al 6 agosto solo su PS4 per poi arrivare anche all’utenza Xbox One dal 10 al 13 agosto. I giocatori PC avranno modo di provare il gioco a partire dall’11 agosto (fino al 13 agosto).