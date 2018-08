DAZN: download e installazione dell’app, guida

Floriana Giambarresi,

La piattaforma di sport in streaming live e on demand del Gruppo Perform sta per arrivare in Italia proponendo Serie A, Serie B di calcio e altri sport a partire dalla prossima stagione dei campionati. Per scaricare DAZN già da adesso, di seguito una guida a download e installazione dell’app in base al dispositivo o ai device di cui si è in possesso.

Download e installazione dell’app DAZN

Effettuare il download a DAZN per accedere all’atteso servizio è particolarmente semplice su qualsiasi device. È sufficiente accendere la smart TV, smartphone, tablet, console per videogiochi o un altro dispositivo di streaming in possesso, accedere allo store virtuale lì presente e, nella casella di ricerca, digitare “DAZN: Diretta Calcio e Sport“, ovvero il nome dell’app ufficiale in italiano. A questo punto basterà un clic su “Installa” e l’applicazione verrà installata automaticamente, in pochissimi secondi, all’interno del proprio device.

Ecco i dispositivi compatibili con DAZN e il relativo link allo store virtuale dove procedere con il download e l’installazione dell’app, dove disponibile:

Smart TV e Dispositivi di streaming

È possibile scaricare DAZN disponendo di una Android TV, Apple TV, smart TV LG con Web OS, smart TV Panasonic e smart TV Samsung con Tizen.

Pare inoltre che funzionerà anche con Amazon Fire TV Stick, che negli altri Paesi esteri è già supportato. Nel caso della smart TV, basta accedere al proprio store virtuale, disponibile nel menu Smart del televisore, mentre chi disponesse di un dispositivo di streaming connesso via HDMI come ad esempio Chromecast dovrà inviare il video dall’app DAZN sullo smartphone alla TV utilizzando la propria rete Wi-Fi domestica.

Smartphone e tablet

DAZN è supportato da iPhone, iPad, smartphone e tablet Android.

Computer

Basta un computer desktop o laptop per vedere DAZN. È disponibile il supporto a Windows, Mac, Linux, Chrome e Firefox. In questo caso è sufficiente aprire il proprio browser e accedere al sito ufficiale, effettuare la registrazione e poi il login con i propri dati utente.

Console per videogiochi

Installando l’app di DAZN su PlayStation 4 e Xbox One (e varianti) è possibile fruire del servizio anche su console.

Creazione profilo

Iniziare a guardare DAZN è facile e veloce su ogni dispositivo: dopo aver scaricato e installato l’app, serviranno solo due passaggi per iniziare a fruire dell’esperienza di video streaming online. La procedura per la creazione del profilo richiede infatti solo ed esclusivamente due passaggi:

Inserimento dati personali quali nome, cognome, indirizzo email e password

quali nome, cognome, indirizzo email e password Inserimento dati del metodo di pagamento preferito. Sono accettati tutti i metodi di pagamento con Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Apple iTunes e tramite l’applicazione Amazon.

Una volta effettuati questi due passaggi, sarà avviata l’interfaccia utente e di conseguenza sarà possibile guardare tutti gli eventi sportivi a disposizione su DAZN.