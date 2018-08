Facebook, un Talent Show musicale via app?

Facebook sta sviluppando una funzionalità che consentirà alle persone di competere in un format di talent show, come scoperto dall’ingegnere Jane Manchun Wong, che l’ha paragonata a Musical.ly ma anche a un inquietante episodio di Black Mirror, la popolare serie Netflix.

Nello specifico, si apprende che Talent Show permetterebbe agli utenti Facebook di competere tra loro cantando canzoni popolari, che sceglierebbero mediante un’interfaccia utente contenente una lista ben precisa e seguita da un modo semplice e fruibile da tutti per iniziare a registrare la propria voce cantando la traccia in questione. Il codice scoperto da Wong menziona anche elementi come “audizioni” e “stage”, che sarebbero caricati dalle persone come video, afferma l’ingegnere.

Facebook is working on Talent Show where users can pick a popular song and submit their singing audition for review.

Feels like a cross between Musically and Fifteen Million Merits from Black Mirror

as I previously spotted: https://t.co/jHsYQpEvgo pic.twitter.com/TfC2Og5wlw

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 28, 2018