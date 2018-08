Ho. Mobile, tutto illimitato e 40 GB a 7,99 euro

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha lanciato la sua nuova offerta che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese. Scaduto il termine della sua offerta di lancio, l’operatore virtuale di Vodafone ha, dunque, rivisto la sua offerta tariffaria rendendola ancora più ricca anche se alcune cose sono da sottolineare. L’operatore, infatti, evidenzia che i 40 GB a disposizione si intendono in “4G Basic”, non in 4G+ dunque, e con una velocità in download ed in upload limitata a 30 Mbps.

Trattasi di velocità di tutto rispetto, non sempre raggiungibili, ma comunque inferiori non solamente alle possibilità teoriche del 4G e del 4G+ ma addirittura inferiori a quanto raggiungibile con la precedente offerta di Ho. Mobile (60 Mbps in download e 52 Mbps in upload). Inoltre, in caso di esaurimento del traffico dati a disposizione, la navigazione Internet si bloccherà sino al successivo rinnovo. La nuova offerta, al momento, non prevede scadenze e quindi gli interessati avranno tutto il tempo per attivarla. Proprio come per la precedente tariffa, anche questa è all’insegna della trasparenza non prevedendo costi extra. Inclusi nei 7,99 euro al mese: l’SMS ho. chiamato, la navigazione hotspot, il numero 42121 per credito residuo, il trasferimento di chiamata, l’avviso di chiamata e l’app per la gestione dell’offerta.

I servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie, SMS bancari sono bloccati. I numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati. La nuova offerta dell’operatore virtuale Ho. Mobile potrà essere utilizzata anche in Europa per chiamare e mandare messaggi senza limiti e senza costi aggiuntivi. Per quanto riguarda la navigazione su Internet, i clienti avranno a disposizione 2,5 GB al mese. L’offerta non presenta vincoli e si potrà disdire in ogni momento.

L’acquisto della SIM prevede un costo una tantum di 9,99 euro che include anche i costi di attivazione. Inoltre, chi diventerà cliente Ho. Mobile dovrà pagare subito anche una prima ricarica di 8 euro. Complessivamente, l’acquisto e l’attivazione della SIM costa 17,99 euro.

La SIM può essere acquistata online, prenotata online con ritiro in un punto vendita o comprata direttamente in un negozio. Come noto, i canali online sono ancora difficili da sfruttare, quindi il suggerimento è quello di recarsi direttamente nei negozi per comprare le SIM.