Da Honda un’app per la ricarica delle auto elettriche

Cristiano Ghidotti,

Interessante iniziativa messa in campo da Honda e destinata a coloro che sono in possesso di un’auto elettrica, nello specifico (almeno per il momento) quelle della linea Fit. Si chiama SmartCharge ed è di fatto un’applicazione mobile da installare sul proprio smartphone, che interfacciandosi con il sistema telematico del veicolo aiuta a gestire in modo intelligente il processo di ricarica della batteria.

L’IA in questione impara le abitudini del conducente, l’orario in cui solitamente si mette al volante e quando conclude la sua giornata, gestendo di conseguenza l’alimentazione dell’impianto presente a bordo in modo ottimizzato, assorbendo energia dalla rete negli orari in cui risulta più economico (sulla base delle tariffe in vigore) e quando si è certi che derivi da fonti rinnovabili. Uno sforzo che si inserisce dunque di diritto tra quelli che puntano a dar vita a una nuova forma di mobilità, maggiormente sostenibile in termini di impatto sull’ambiente. Di seguito un filmato che illustra in modo piuttosto chiaro il funzionamento dell’app.

Non è tutto: prendendo parte al programma si otterranno benefit come gift card da aggiungere al proprio account Amazon per fare acquisti sul portale di e-commerce. Per quanto riguarda la prima fase dell’iniziativa, lanciata in California, al momento dell’iscrizione si ottiene immediatamente un buono da 50 dollari, dopodiché per ogni due mesi di utilizzo di SmartCharge viene riconosciuto un altro buono dallo stesso valore.

Honda ha dichiarato l’intenzione di raccogliere feedback da questa prima fase, per poi eventualmente valutare la possibilità di estendere il supporto dell’applicazione ad auto elettriche realizzate e commercializzate da altri automaker. Un approccio inedito e dall’elevato potenziale, per una realtà che mira a promuovere l’utilizzo di veicoli EV. Lato software, viene impiegata la piattaforma JuiceNet realizzata da eMotorWerks.