LG Q Stylus disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Nel catalogo LG non è presente uno smartphone di fascia alta come il Galaxy Note 8, ma gli utenti italiani possono acquistare il nuovo Q Stylus con schermo FullView e stilo in dotazione che permette la scrittura a mano libera. Il dispositivo condivide alcune caratteristiche con i top di gamma delle serie G e V.

Il G Stylus possiede un telaio in alluminio, certificato IP68 per la protezione dall’acqua e dalla polvere e conforme a 14 test di resistenza dello standard militare MIL-STD 810G. Lo schermo da 6,2 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 18:9. In Italia viene offerto il modello con processore octa core a 1,5 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB. In altri paesi può essere acquistata la versione Plus con 4 GB di RAM. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti la radio FM, il lettore di impronte digitali sul retro e la porta USB Type-C. La batteria da 3.300 mAh supporta la ricarica rapida (50% in circa 30 minuti). LG ha aggiunto il supporto per la tecnologia DTS:X 3D Surround Sound durante l’ascolto tramite auricolari. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

La stilo consente di scrivere e disegnare sullo schermo. Il sistema intelligente di riconoscimento del palmo evita tocchi indesiderati quando si appoggia la mano sul display. LG Q Stylus riconosce e registra le note scritte anche a schermo spento. Lo smartphone è disponibile nella colorazione Aurora Black. Il prezzo è 429,90 euro.