Mercato smartphone: Huawei supera Apple

Luca Colantuoni,

IDC, Strategy Analytics e Canalys hanno pubblicato i dati relativi alle consegne di smartphone nel secondo trimestre 2018. Le tre società di analisi hanno rilevato che Huawei ha superato Apple ed è ora il secondo produttore mondiale di smartphone. Samsung occupa ancora il primo posto della top 5, ma il numero di unità consegnate è diminuito rispetto allo stesso periodo del 2017 a causa delle vendite inferiori al previsto del Galaxy S9.

Secondo le rilevazioni di IDC c’è stata una leggera diminuzione delle consegne (-1,8%) nel secondo trimestre 2018. Il numero totale è passato in un anno da 348,2 a 342 milioni di unità. Si tratta del terzo risultato negativo consecutivo, dovuto probabilmente alla saturazione nei principali mercati. Il risultato peggiore è stato registrato da Samsung (-10,4%) che ha consegnato 8,3 milioni di smartphone in meno rispetto allo stesso periodo del 2017. Il produttore coreano rimane tuttavia saldamente in vetta alla classifica con 71,5 milioni di unità.

Apple ha invece incrementato le consegne dello 0,7%, passando da 40 a 40,3 milioni di unità, ma non sufficienti per impedire il sorpasso da parte di Huawei. Il produttore cinese ha consegnato 54,2 milioni di smartphone, ovvero 15,7 milioni in più rispetto allo scorso anno (+40,9%). L’ottimo risultato è dovuto al successo della serie P20 e dei modelli a marchio Honor.

Dati molto positivi anche per Xiaomi (+48,8%) con un aumento delle consegne di 10,5 milioni di unità. Il produttore è arrivato recentemente in Europa e aperto diversi store fisici, due dei quali in Italia. Il quinto posto della top 5 è occupato da Oppo (+5,1%) con 29,4 milioni di smartphone consegnati. Per valutare l’accoglienza riservata al nuovo Find X si devono attendere i dati del terzo trimestre.